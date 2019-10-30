Irak Ekonomisi İçin Krizden Kolay Bir Çıkış Yolu Yok

Irak’ta ekonomik sıkıntılar, kamu hizmetlerindeki yetersizlik, yüksek işsizlik oranları ve çok sayıda yolsuzluk iddiaları nedeniyle başlayan gösteriler devam ediyor. Bazı uzmanlar son haftalarda en az 250 kişinin hayatını kaybettiği protestoların 40 milyon nüfuslu petrol zengini ülkenin gerçekten ihtiyaç duyduğu ekonomik reformların yolunu açabileceğini düşünüyor.

Petrol gelirlerine rağmen yıllardır süren mezhep çatışmaları ve IŞİD ile savaşın ardından toparlanma çabası içinde olan Irak’ta halkın büyük bir bölümü ya yoksulluk içinde yaşıyor ya da temel hizmetlerden yoksun. Dünya bankasına göre 7 milyon Iraklı yoksulluk sınırının altında, genç işsizlik oranı da yüzde 25’i bulmuş durumda.

Uzmanlar yolsuzluk, ekonominin kötü yönetilmesi ve kaçak harcamaların, Iraklıların umutla beklediği refah seviyesini erittiği görüşünde. İki yıl daralmanın ardından ham petrol üretiminin artmasıyla ekonomide bu yıl yüzde 3,4 büyüme öngörülse de, kamu harcamalarının canlandırılması hala istihdama yansımış değil.