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Irak Ekonomisi İçin Krizden Kolay Bir Çıkış Yolu Yok

30.10.2019 20:49 | Son Güncelleme

Irak’ta kamu hizmetlerindeki yetersizlik, yüksek işsizlik oranları ve yolsuzluk iddiaları nedeniyle başlayan gösteriler devam ediyor. Uzmanlar protestoların 40 milyon nüfuslu petrol zengini ülkenin ihtiyaç duyduğu ekonomik reformların yolunu açabileceğini düşünüyor

Irak Ekonomisi İçin Krizden Kolay Bir Çıkış Yolu Yok

Irak’ta ekonomik sıkıntılar, kamu hizmetlerindeki yetersizlik, yüksek işsizlik oranları ve çok sayıda yolsuzluk iddiaları nedeniyle başlayan gösteriler devam ediyor. Bazı uzmanlar son haftalarda en az 250 kişinin hayatını kaybettiği protestoların 40 milyon nüfuslu petrol zengini ülkenin gerçekten ihtiyaç duyduğu ekonomik reformların yolunu açabileceğini düşünüyor.

Petrol gelirlerine rağmen yıllardır süren mezhep çatışmaları ve IŞİD ile savaşın ardından toparlanma çabası içinde olan Irak’ta halkın büyük bir bölümü ya yoksulluk içinde yaşıyor ya da temel hizmetlerden yoksun. Dünya bankasına göre 7 milyon Iraklı yoksulluk sınırının altında, genç işsizlik oranı da yüzde 25’i bulmuş durumda.

Uzmanlar yolsuzluk, ekonominin kötü yönetilmesi ve kaçak harcamaların, Iraklıların umutla beklediği refah seviyesini erittiği görüşünde. İki yıl daralmanın ardından ham petrol üretiminin artmasıyla ekonomide bu yıl yüzde 3,4 büyüme öngörülse de, kamu harcamalarının canlandırılması hala istihdama yansımış değil.

"Bağdat reforma hazırsa dış yardıma ihtiyaç duyacak"

VOA’e konuşan Atlantik Konseyi ve ABD Ordusu Savaş Koleji’nden Anthony Pfaff, ekonomiyi düzeltecek kolay yöntemler olmadığını ya da kısa vadede temel hizmetlerin iyileştirilemeyeceğini söylüyor. Pfaff Bağdat’ın reform konusunda ciddi ve gerekli fedakarlıkları yapmaya hazır olması halinde, sistemdeki sorunlara karşı koymak için Dünya Bankası, Körfez ülkeleri, ABD ya da BM gibi kurum ve ülkelerden gelecek dış ekonomik yardıma ihtiyaç duyacağına da dikkat çekti.

Anthony Pfaff, “Halka hizmet götürülmesini sağlayacak, ekonomiyi büyütecek, ekonomiyi çeşitlendirmek ve herkese eşit imkan tanıyabilecek şekilde devletin kontrolundaki işletmelerden kendisini kurtarmasını sağlayacak adımlar biraz liderlik gösterilerek atılabilecek adımlar. Bu adımlar en azından doğru niyeti gösterebilir ve biraz umut verebilir. Ancak devamı gelmezse, en başa dönülür ve protestolar daha da artar” değerlendirmesinde bulundu.

Pfaff, Irak’ta bireysel girişimcilere ufak çaplı krediler veren bankaların kurulmaya başlandığına ancak bu uygulamaların ülke çapında çok bilinilirliğinin olmadığına dikkat çekti.

Pfaff ayrıca yabancı yatırımın önündeki engellerin kaldırılmasını öneriyor. Zira ona göre düzenlemeler, vize şartları, Irak’a para giriş çıkışlarının şeffaf ve açık şekilde yapılamaması büyük firmaların ya da yatırımcıların ülkeye yatırım yapmasını engelliyor.

Uluslararası Para Fonu IMF’nin Ortadoğu ve Orta Asya Direktörü Jihad Azour, geçen haftalarda Irak’ın daha fazla istihdam yaratması ve altyapı harcamalarını arttırması gerektiğini söylemişti.

Irak hükümeti, yetkilileri hazırlıksız yakalayan gösterilerde protestocuların taleplerine karşılık, Ekim ayı başında konut edindirme, iş imkanları ve yoksulluk yardımı içeren yeni bir reform paketi açıklamış ve Başbakan Adil Abdülmehdi protestoculara evlerine dönme çağrısı yapmıştı. Ancak protestocular reformların yeterli olmayacağı görüşünde. Koalisyon ortaklarının kendisine karşı birleştiğine dair iddialarsa, daha bir yıl önce hükümet kuran Başbakan Abdülmehdi’nin önünde daha zor günler olduğunu gösteriyor.

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