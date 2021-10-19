Irak En Kanlı Saldırının Failini Yakaladı

Irak, ülkenin başkenti Bağdat’ta 2016 yılında yaşanan ve 300 civarında kişinin ölümüne 250’den fazla kişinin yaralanmasına neden olan saldırının planlayıcısı olduğu belirtilen kişiyi yakaladığını açıkladı.

Başkent Bağdat’ın Kerrada semtinde düzenlenen saldırı 2003 yılında Saddam Hüseyin’in devrilmesinden bu yana ülkede yapılan en kanlı terör saldırısı olarak kayda geçmişti.

Yakalanan kişinin Gezvan el-Zobai isimli bir Irak vatandaşı olduğu ve saldırıyı komşu ülkelerdeki bazı gruplarla birlikte planladığının tespit edildiği açıklandı. Ancak yetkililer bu planlama ve hangi komşu ülkelerin kast edildiğine dair bilgi paylaşmadı. Irak istihbarat yetkililerinin söz konusu kişiyi aylardır yakın takip altında tuttukları belirtiliyor.

El-Zobai’nin de Irak’ta değil açıklanmayan bir komşu ülkede düzenlenen operasyonla yakalandığı ve Irak’a iki gün önce getirildiği belirtiliyor. Yakalanan kişinin 2008 yılından 2013 yılına kadar ülkedeki Ebu Garip Hapishanesi’nde tutuklu olduğu ancak 2013’te hapisten kaçtığının tespit edildiği açıklandı.

Söz konusu şahsın sadece 2016 yılındaki saldırı değil başka terör saldırılarının da planlayıcısı olduğunun tespit edildiği açıklandı. Irak Başbakanı Kazimi de El Zobai’nin yakalandığını resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Irak istihbaratı son olarak 11 Ekim tarihinde de IŞİD’in önde gelen isimlerinden Sami Casim isimli teröristi yine Irak dışında düzenlenen bir operasyonla yakalamıştı. Casim’in Türkiye’de yakalandığı iddia edilmişti.

