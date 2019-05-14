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Irak, Fransa’nın yardımıyla uydu projesi başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 11:56 | Son Güncelleme

Irak, Fransa’nın yardımıyla ilk uydu projesini yeniden başlattı.Irak İletişim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Uzaycılık Dairesi ile uydu projesinin tamamlanması için Fransa ile koordine içinde olunduğu belirtilerek, uydu üreten Fransız Airbus şirketi ve bazı güvenlik projelerinin tamamlanması için Fransa hükümetinden kredi alındığı ifade edildi.

Irak, Fransa’nın yardımıyla ilk uydu projesini yeniden başlattı.
Irak İletişim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Uzaycılık Dairesi ile uydu projesinin tamamlanması için Fransa ile koordine içinde olunduğu belirtilerek, uydu üreten Fransız Airbus şirketi ve bazı güvenlik projelerinin tamamlanması için Fransa hükümetinden kredi alındığı ifade edildi. Projenin uzun süredir maddi sıkıntılardan dolayı durdurulduğunu kaydeden bakanlık, hem uydu hem de Uzaycılık Dairesi projelerinin önemli bir proje olduğunun altını çizerek uydu projesinin, güvenlik, ekonomi, tarım ve sanayi alanlarında büyük katılar sağlayacağına inandıklarını vurguladı. Söz konusu projeler şemasını oluşturmak için Irak Medya Ağı’ndaki uzay ve basın uzmanın görevlendirildiğini belirten bakanlık, Irak Uzaycılık Dairesi’nin temel taşı niteliği taşıyan Uzay İşleri Bölümü’nün açılması için çalışmaların başlatıldığını kaydetti.

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