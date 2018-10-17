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Irak, ham petrol ihracatını 2019'da artırmayı hedefliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 12:46 | Son Güncelleme

Irak Petrol Bakanı Cabbar Luaybi, ülkesinin 2019'un ilk çeyreğinde petrol ihracatını 4 milyon varile çıkarmayı hedeflediğini söyledi

BAĞDAT (AA) - Irak Petrol Bakanı Cabbar Luaybi, çoğunlukta ülkenin güneyindeki kuyulardan çıkarılan hem petrol ihracatının 2019'un ilk çeyreğinde 4 milyon varile çıkarılmasını hedeflediklerini açıkladı.

Bakanlığın resmi sitesinde açıklamasına yer verilen Luaybi, Irak'ın geçen ay güneydeki limanlar üzerinden günlük 3 milyon 620 bin varil ham petrolü ihraç ettiğini, kısa süredeki ciddi çalışmalar sonucunda petrol sektörünün bu başarıyı elde ettiğini ifade etti.

Sektörün ciddi zorluklarla karşı karşıya olmasına rağmen, ülkedeki bazı kuyuların yeniden onarılması ve açılmasıyla doğal gaz üretiminde de artış yaşandığını hatırlatan Luaybi, 2019 yılının ilk çeyreğindeki ham petrol ihracatını 4 milyon varile çıkarmayı planladıklarını söyledi.

Luaybi'nin verdiği günlük ihracat rakamına, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) kuyulardan çıkarılan günlük 300 bin varil petrolün dahil edilmediği tahmin ediliyor. IKBY, Irak merkezi hükümetinden 2014 yılından bu yana bağımsız şekilde kendi boru hattıyla Türkiye üzerinden Ceyhan limanına ham petrol ihraç ediyor.

Irak merkezi hükümeti son olarak, 26 Eylül'de Musul'un güneyindeki Kayyara'daki kuyulardan günlük 30 bin varili bulan petrol üretimine geçildiğini bildirmişti.

Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak'ta 3 yıl boyunca elinde tuttuğu vilayetler ve bölgelerin büyük çoğunluğunun geri alınmasından sonra, ülkenin tek gelir kaynağı petrol sektöründe yeninden canlanma meydana geldi.

Petrol Bakanlığının verilerine göre geçen yıl, günlük ortalama 3 milyon 200 bin varil petrol ihracatı gerçekleştiriliyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Bağdat ırak petrol

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