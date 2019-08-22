Irak, Haşdi Şabi cephaneliklerine yönelik saldırıları soruşturacak

İSTANBUL (AA) - Irak yönetimi, Haşdi Şabi'nin mühimmat depolarına son zamanlarda gerçekleştirilen saldırıları detaylı bir şekilde soruşturma kararı aldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Adil Abulmehdi ve Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, bugün başkent Bağdat'taki Selam Sarayı'nda üçlü toplantı düzenledi.

Açıklamada, Salih, Abdulmehdi ve Halbusi'nin, toplantıda "ülkenin güvenlik durumu ile son günlerde Haşdi Şabi'nin silah depolarında meydana gelen patlamaları" ele aldığı belirtildi. Toplantıda, mühimmat depolarında meydana gelen patlamaya ilişkin devlet kurumlarınca detaylı soruşturma yürütülmesi ve bilgi toplanması kararına vurgu yapıldı.

Taraflar; Irak'ın egemenliği, güvenlik ve istikrarının korunmasını içeren, kutulaşmayı ve Irak'ın bölge ülkelerine saldırmak için üs olarak kullanılmasını reddeden milli politikaya bağlı kalınacağını vurguladı.

Irak Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Meclis Başkanı, ayrıca terör örgütü DEAŞ'ın yeniden yapılanmasının önüne geçilmesi ve tamamen ortadan kaldırılması için gelen istihbarat bilgilerinin detaylı bir şekilde incelenmesinin önemine de değindi.