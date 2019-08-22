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Irak, Haşdi Şabi cephaneliklerine yönelik saldırıları soruşturacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 23:10 | Son Güncelleme

Irak, Haşdi Şabi cephaneliklerine yönelik saldırıları soruşturacak

İSTANBUL (AA) - Irak yönetimi, Haşdi Şabi'nin mühimmat depolarına son zamanlarda gerçekleştirilen saldırıları detaylı bir şekilde soruşturma kararı aldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Adil Abulmehdi ve Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, bugün başkent Bağdat'taki Selam Sarayı'nda üçlü toplantı düzenledi.

Açıklamada, Salih, Abdulmehdi ve Halbusi'nin, toplantıda "ülkenin güvenlik durumu ile son günlerde Haşdi Şabi'nin silah depolarında meydana gelen patlamaları" ele aldığı belirtildi. Toplantıda, mühimmat depolarında meydana gelen patlamaya ilişkin devlet kurumlarınca detaylı soruşturma yürütülmesi ve bilgi toplanması kararına vurgu yapıldı.

Taraflar; Irak'ın egemenliği, güvenlik ve istikrarının korunmasını içeren, kutulaşmayı ve Irak'ın bölge ülkelerine saldırmak için üs olarak kullanılmasını reddeden milli politikaya bağlı kalınacağını vurguladı.

Irak Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Meclis Başkanı, ayrıca terör örgütü DEAŞ'ın yeniden yapılanmasının önüne geçilmesi ve tamamen ortadan kaldırılması için gelen istihbarat bilgilerinin detaylı bir şekilde incelenmesinin önemine de değindi.

- Haşdi Şabi'nin cephaneliklerindeki patlamalar

Haşdi Şabi'nin mühimmat deposunun bulunduğu Şuheda, Eşref, Sakr ve Beled üslerine, 19 Temmuz-20 Ağustos tarihlerinde hava saldırıları düzenlenmişti.

Irak'taki Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis de dün yaptığı açıklamada üslerine yönelik saldırılardan ABD'yi sorumlu tutarak, İsrail'e ait 4 insansız hava aracının (İHA) Azerbaycan üzerinden ABD'nin Irak'taki filosuna bu yıl dahil edildiğini ve askeri üsleri üzerinde uçtuğunu iddia etmişti.

Londra'dan yayımlanan Suudi Arabistan destekli Şarkulevsat gazetesi de Batılı diplomatik kaynaklara dayandırdığı dünkü haberinde, Tel Aviv yönetiminin, ABD ve Rusya'dan aldığı onayla Irak'taki İran'a ait silah ve füze depolarına saldırılar düzenlediğini yazmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, salı günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaptığı açıklamada, Irak'ta bulunan İran'a ait askeri hedeflerin geçen ay İsrail tarafından vurulduğu imasında bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Haşdi Şabi ırak patlamalar

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