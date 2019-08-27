HABER

Irak, Haşdi Şabi'ye yönelik saldırıları kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 04:09 | Son Güncelleme

Irak, Haşdi Şabi'ye yönelik saldırıları kınadı

BAĞDAT (AA) - Irak, ülkenin Suriye sınırındaki Kaim ilçesinde Haşdi Şabi'nin üssüne yönelik saldırıyı kınadı.

Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Bağdat'taki konutunda Başbakan Adil Abdulmehdi, Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ve bazı siyasi liderlerle bir araya geldi.

Ülkede yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Abdulmehdi'nin üs ve cephaneliklerde yaşanan olaylar hakkında bilgi verdiği kaydedildi.

İnsansız hava araçlarıyla (İHA) Haşdi Şabi üssüne düzenlenen saldırının kınandığı açıklamada, bunun Irak'ın egemenliğinin açık bir ihlali olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Irak'ın savaş alanı olmasını ve komşu ülkeler tarafından hedef alınmasını reddediyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Haşdi Şabi'nin Silahlı Kuvvetler Komutanı'nın emri altında ülkenin güvenlik güçlerinin bir parçası olduğu vurgulanan açıklamada, mühimmat depoları ve askeri cephaneliklerin savunma sistemi içinde yönetilmesinin önemine işaret edildi.

- Haşdi Şabi'ye yönelik hava saldırıları

Haşdi Şabi'nin mühimmat deposunun bulunduğu Şuheda, Eşref, Sakr, Beled ve Kaim'deki üslerine 19 Temmuz-25 Ağustos'ta hava saldırıları düzenlenmişti.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, önceki gün yaptığı açıklamada, hava saldırısına ilişkin soruşturmanın devam ettiğini, ülkedeki sorunların çözümü için yasalara başvurulacağını bildirmişti.

Irak'taki Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis, 21 Ağustos'taki açıklamasında, üslere yönelik saldırılardan ABD'yi sorumlu tutmuş, İsrail'e ait 4 insansız hava aracının Azerbaycan üzerinden ABD'nin Irak'taki filosuna bu yıl dahil edildiğini ve askeri üsler üzerinde uçuş yaptığını iddia etmişti.

Haşdi Şabi Heyeti Başkanı ve Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Falih Feyyad, aynı gün konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, soruşturma sonucu saldırının dışarıdan planlandığının tespit edildiğini belirtmiş, Mühendis'in açıklamalarının ise Haşdi Şabi'nin resmi görüşünü yansıtmadığını ifade etmişti.

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Feyyad, ABD ve İsrail'i açık şekilde suçlamaktan kaçınmıştı.

Londra'dan yayımlanan Suudi Arabistan destekli Şarkulevsat gazetesi ise Batılı diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Tel Aviv yönetiminin, ABD ve Rusya'dan aldığı onayla, Irak'ta İran'a ait silah ve füze depolarına saldırılar düzenlediğini yazmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 20 Ağustos'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki açıklamasında, Irak'ta bulunan İran'a ait askeri hedeflerin geçen ay İsrail tarafından vurulduğu imasında bulunmuştu.

Evi taş yağmuruna tuttular! 250 kişinin elinden zor aldılar Evi taş yağmuruna tuttular! 250 kişinin elinden zor aldılar
İstanbul'da molotof kokteyli saldırı! Ekipler alarma geçti!İstanbul'da molotof kokteyli saldırı! Ekipler alarma geçti!
Kastamonu'da büyük yangın! 3 ev küle döndü!Kastamonu'da büyük yangın! 3 ev küle döndü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Haşdi Şabi Irak Cumhurbaşkanlığı

En Çok Okunan Haberler

Pentagon'dan F-35 açıklaması

Pentagon'dan F-35 açıklaması

Motorin, benzin ve LPG Otogaza zam

Motorin, benzin ve LPG Otogaza zam

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

Gazişehir evinde Gençler'i dağıttı

Gazişehir evinde Gençler'i dağıttı

Ahmet Davutoğlu hakkında suç duyurusu

Ahmet Davutoğlu hakkında suç duyurusu

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da molotof kokteyli saldırı! Ekipler alarma geçti!

İstanbul'da molotof kokteyli saldırı! Ekipler alarma geçti!

Kastamonu'da büyük yangın! 3 ev küle döndü!

Kastamonu'da büyük yangın! 3 ev küle döndü!

Lüks site sakinleri neye uğradıklarını şaşırdı! 176 bin liralık elektrik borcu!

Lüks site sakinleri şok geçirdi! 176 bin liralık elektrik borcu!

Cizre’de şüpheli valiz alarmı! Fünyeyle patlatıldı

Cizre’de şüpheli valiz alarmı! Fünyeyle patlatıldı

O detayı Süleyman Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

26 Ağustos 2019 On Numara çekiliş sonuçları

26 Ağustos 2019 On Numara çekiliş sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.