HABER
  4. Irak hükümeti: "ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması kararımızdan geri adım atmayız"

Irak hükümeti: "ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması kararımızdan geri adım atmayız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 12:51 | Son Güncelleme

Irak hükümeti: "ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması kararımızdan geri adım atmayız"

BAĞDAT (AA) - Irak yönetimi, meclisin "ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması" için aldığı karardan geri adım atmayacağını duyurdu.

Irak Başbakanlık Basın Sözcüsü Vilyam Verde, yaptığı basın açıklamasında, "Hükümet, meclisin ABD ve diğer yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması için aldığı karardan geri adım atmayacak." dedi.

Verde, Irak hükümetinin, ABD ile, askerlerinin DEAŞ'la mücadele amacıyla ülkede kalması için yeni anlaşma imzaladığı iddialarıyla ilgili, "Hükümet, böyle bir anlaşma imzalamadı." ifadelerini kullandı.

"Meclis, hükümet için tavsiye kararı aldı." diyen Verde, söz konusu kararın, tüm yabancı güçlerin ülkeden çıkarılmasını kapsadığını vurguladı.

Irak Meclisi'nde 5 Ocak'ta yapılan olağanüstü oturumda, oy çokluğuyla ABD ve diğer yabancı güçlerin ülkeden çıkarılmasına karar verilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sosyal medyayı salladı! Ünlü oyuncu sosyal medyayı salladı!
Elazığ'da, yeşil reçeteyle satılan 231 hap ele geçirildiElazığ'da, yeşil reçeteyle satılan 231 hap ele geçirildi
İstanbul'da sürücülerin buzla mücadelesiİstanbul'da sürücülerin buzla mücadelesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bağdat ırak

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda ilde operasyon! Onlarca asker için yakalama kararı

Çok sayıda ilde operasyon! Onlarca asker için yakalama kararı

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da sanayi sitesindeki dolum tesisinde patlama

Sanayi sitesindeki dolum tesisinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika: 5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Kayıp Gülistan Doku ile ilgili yeni gelişme! İntihar mektubu bulundu

10 gündür aranıyor! Kayıp Gülistan Doku ile ilgili yeni gelişme!

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan anestezi ilacı açıklaması

Bakan Koca'dan anestezi ilacı açıklaması

Son dakika! Ataşehir'de trafikte silahlı kavga: Kurşun yağdırdı

Ataşehir'de trafikte silahlı kavga! Kurşun yağdırdı

İhbara giden sağlık personeli yerde yatan kişiyi görünce şoke oldu

Yerde yatan kişiyi görünce dondu kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.