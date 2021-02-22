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Irak hükümeti: “Yeşil Bölge’ye 3 Katyuşa roketi düştü”

22.02.2021 23:31 | Son Güncelleme:
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Irak hükümeti, başkent Bağdat’taki Yeşil Bölge’yi hedef alan roketli saldırıda bölgeye 3 adet Katyuşa roketi düştüğünü açıkladı.Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği, yabancı misyonlar ile hükümet konaklarının yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge’ye roketli saldırı düzenlenmişti.

Irak hükümeti, başkent Bağdat’taki Yeşil Bölge’yi hedef alan roketli saldırıda bölgeye 3 adet Katyuşa roketi düştüğünü açıkladı.
Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği, yabancı misyonlar ile hükümet konaklarının yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge’ye roketli saldırı düzenlenmişti. Irak güvenlik yetkilileri, Yeşil Bölge’ye 4 adet Katyuşa roketinin düştüğünü belirtmişti.
Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yeşil Bölge’ye 3 adet Katyuşa roketinin düştüğü bildirildi. Açıklamada korunaklı Yeşil Bölge’ye 2 roket, el-Harsiye bölgesine de bir roket düştüğü aktarılırken, roketlerin Hay el-Selam bölgesinden fırlatıldığı ifade edildi. Roketleri atmak için kullanılan rampanın bulunduğu kaydedilen açıklamada, saldırıda 4 aracın hasar gördüğü bildirildi.
Irak basınında yer alan haberde, saldırıda birkaç vatandaşın yaralandığı ve çok sayıda aracın hasar gördüğü öne sürülmüştü.
Irak’ta 15 Şubat’ta Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarında bulunan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine de roketli saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. 20 Şubat’ta ise Selahaddin ilinde bulunan Beled Askeri Hava Üssü’ne roketli saldırı düzenlenmişti.

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