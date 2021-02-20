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  4. Irak hükümetinden Beled saldırısına ilişkin açıklama

Irak hükümetinden Beled saldırısına ilişkin açıklama

20.02.2021 22:48 | Son Güncelleme:
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Irak’ın Selahaddin vilayetinde ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Hava Üssü’ne düzenlenen roketli saldırıda, herhangi bir hasar meydana gelmediği bildirildi.Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü’ne 4 adet katyuşa roketinin düştüğü belirtilerek, saldırı sonucu herhangi bir hasarın meydana gelmediği kaydedildi.Irak basınının güvenlik yetkililerinin açıklamalarına dayandırdığı haberlerde ise, söz konusu üssü hedef alan saldırıda biri Irak uyruklu sözleşmeli personel olmak üzere 2 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Irak’ın Selahaddin vilayetinde ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Hava Üssü’ne düzenlenen roketli saldırıda, herhangi bir hasar meydana gelmediği bildirildi.
Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin bulunduğu Beled Askeri Hava Üssü’ne 4 adet katyuşa roketinin düştüğü belirtilerek, saldırı sonucu herhangi bir hasarın meydana gelmediği kaydedildi.
Irak basınının güvenlik yetkililerinin açıklamalarına dayandırdığı haberlerde ise, söz konusu üssü hedef alan saldırıda biri Irak uyruklu sözleşmeli personel olmak üzere 2 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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