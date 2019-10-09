HABER

Irak hükümetinden göstericilerin talepleriyle ilgili "ikinci paket"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 01:44 | Son Güncelleme

Irak hükümetinden göstericilerin talepleriyle ilgili "ikinci paket"

BAĞDAT (AA) - Irak hükümeti, yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle sokağa inen halkın taleplerini karşılamak amacıyla bir dizi karar daha aldı.

Hükümetin haftalık toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, halkın taleplerinin karşılanacağı ikinci paket açıklandı.

Buna göre, hak sahiplerine arsa dağıtımı yapmak üzere Başbakan Adil Abdulmehdi başkanlığında bir komite kurulmasına, bir kişinin birden fazla maaş almasına olanak tanıyan kanunların askıya alınmasına, Elektrik Bakanlığının 3 bin yoksul aileye ücretsiz güneş enerjisi sistemi dağıtmasına, küçük ölçekli işletmeler açarak ve projeler geliştirerek gençlere daha fazla istihdam alanı açılmasına ve 18-38 yaş grubundaki kişilerin ikamet ettikleri bölgelerde elektrik tahsildarı olarak çalıştırılmasına karar verildi.

Pakete göre ayrıca, ziraat fakültelerinden mezun olanlara tarım arazisi dağıtılması, küçük ve orta ölçekli proje geliştirmeleri için bu kişilere kredi verilmesi, Sanayi ve Maden Bakanlığının yerel üretim projeleri geliştirmek isteyen işsiz gençlere eğitim vermesi ve bu projelere fon sağlaması, memurların emeklilik yaşının düşürülmesi konusunun Bakanlar Kurulunun gündemine alınması, devlet üniversitelerine atamaların yapılması, ülke genelinde atıkların modern bir şekilde toplanması ve geri dönüştürülmesi için fabrikalar inşa etmek üzere yatırımcılarla sözleşmeler yapılması kararlaştırıldı.

Irak hükümeti, pazar günü ilk paketini açıklamış ancak bu halkın öfkesini dindirmeye yetmemişti.

Başkent Bağdat ve güneydeki bazı vilayetler, 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor. Gösterilerin başladığı günden bu yana ölü sayısı 110'u aşarken, 6 binden fazla kişi yaralandı.

PARTNERİki otomobilin gücüne karşı koydu...İki otomobilin gücüne karşı koydu...
Arnavutluk'ta 8. Uluslararası Caz Festivali başladıArnavutluk'ta 8. Uluslararası Caz Festivali başladı
Milli Ordu askerleri, olası harekat için Türkiye'ye doğru yola çıktıMilli Ordu askerleri, olası harekat için Türkiye'ye doğru yola çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Irak hükümeti Yolsuzluk

En Çok Okunan Haberler

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

Terörist başı Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmişti! Türkiye'den sert tepki

Terörist başı Öcalan'a fahri hemşehrilik verilmişti! Türkiye'den sert tepki

Bölüm başına aldığı para belli oldu

Bölüm başına aldığı para belli oldu

Danla Bilic yeni imajıyla bambaşka biri oldu

Danla Bilic yeni imajıyla bambaşka biri oldu

Türkiye'den ABD'de dev hamle! Anlaşma imzalandı

Türkiye'den ABD'de dev hamle! Anlaşma imzalandı

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Suriye sınırdan son görüntü

Suriye sınırdan son görüntü

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van’da 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

Van’da 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi

Komşuları haber alamayınca fark etti! Samsun'da feci olay!

Komşuları haber alamayınca fark etti! Samsun'da feci olay!

Konya'da uyuşturucu operasyonu

Konya'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika: Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında 3,6 şiddetinde deprem

Muğla'da bir deprem daha!

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan harekat açıklaması: Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır

MSB açıkladı: Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'yi kimse tehdit edemez

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'yi kimse tehdit edemez

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.