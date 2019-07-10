Irak Hürmüz Boğazı'ndaki petrol sevkiyatının kesintiye uğramasını istemiyor

BAĞDAT (AA) - Irak Petrol Bakanı Samir el-Gadhban, ABD ile İran arasındaki gerginlik nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki petrol sevkiyatının kesintiye uğramasını istemediklerini söyledi.

Bağdat'ta katıldığı enerji konulu bir konferans sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gadhban, bölgede ABD ile İran arasındaki gerginlikten kaynaklı olası çatışma durumunda Hürmüz Boğazı'ndan petrol sevkiyatının durma ihtimaline ilişkin, "Umarız böyle bir durum yaşanmaz. Bölge çatışma ve halkları yoran savaşlardan çok çekti. Artık barış ve istikrar gerekiyor. Ambargolar iktidarları düşürmez, halkları etkiler." dedi.

Hürmüz Boğazı'ndan her gün yaklaşık 18 milyon varil petrol sevkiyatı gerçekleştiğine işaret eden Iraklı Bakan, "Hürmüz Boğazı'ndaki petrol sevkiyatı hiçbir şekilde kesintiye uğramamalı. Bunun etkilenmeden devam etmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, dün yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol sevkiyatında herhangi bir kesinti yaşanması halinde, bunun ülke ekonomisi için "büyük engel" oluşturacağını dile getirmişti.

