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"Irak ile iyi ilişkilere sahip olmalıyız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 13:57 | Son Güncelleme

Asya Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Başkanı Asuman Erdoğan: "Komşumuz ve kardeş ülkemiz Irak ile ilişkilerimizin güzel olması gerekiyor. Türkiye, su konusu, yeniden inşa ve diğer tüm konularda Irak'a destek oluyor" "(Toplantıda) PKK terörünün başta Türkiye olmak üzere Irak'ta ve dünyanın her yerinde bir sürü insanı katlettiğini, PKK'nın lanetlenmesi gereken terör örgütü olduğunu vurguladık"

BAĞDAT (AA) - Asya Parlamenterler Asamblesi (APA) Türk Grubu Başkanı ve Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Irak ve Türkiye'nin iyi ilişkilere sahip olması gerektiğini belirterek, Irak'ın yeniden inşası sürecinde bu ülkeye destek verileceğini söyledi.

Erdoğan, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen APA Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantısı sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Irak'ın yaşadığı sıkıntılardan kurtulduğunu görmek ve bu anlamda destek sunmak amacıyla söz konusu toplantıya katıldıklarını ifade eden Erdoğan, "Irak'ın yeniden inşasında ilerleme katettiğini gördük. Bu durumdan da memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Asuman Erdoğan, "Komşumuz ve kardeş ülkemiz Irak ile ilişkilerimizin güzel olması gerekiyor. Türkiye, su konusu, yeniden inşa ve diğer tüm konularda Irak'a destek oluyor." diye konuştu.

- "PKK'nın lanetlenmesi gereken terör örgütü olduğunu vurguladık"

Irak'ın terörle mücadelesine değinen Erdoğan, "Irak'ta uluslararası toplantı yapmak bu ülke için önemli bir adımdı. Irak, bu toplantı sayesinde işlerini yeniden yolunu koymuş olduğunu gösterdi. Konuşmamız da da Irak'ın DEAŞ terör örgütünün bütün insanlık adına yarattığı yıkıntıdan kurtulduğunu ve bunun üstesinden gelmeye çalıştığını vurguladık. DEAŞ, sadece Irak'a değil tüm insanlığa zarar verdi." ifadelerini kullandı.

Erdoğan toplantıda terör örgütü PKK'ya dair yaptığı konuşmaya ilişkin şunları söyledi:

"PKK terörünün de başta Türkiye olmak üzere Irak'ta ve dünyanın her yerinde bir sürü insanı katlettiğini, PKK'nın lanetlenmesi gereken terör örgütü olduğunu vurguladık. Türkiye, APA'da önemli ve lider ülkedir. Asya bölgesinin de önemi gün geçtikçe artıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Asya ile ilgili yeni stratejiler geliştirdiklerini bildirdi. Biz de bunu destekleyen çalışmalarımıza devam edeceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
APA Bağdat ırak

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