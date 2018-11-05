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Irak ile Mısır arasında "basın heyeti" gerginliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 23:31 | Son Güncelleme

Irak, Kahire Sanat ve Medya Festivali'ne katılmak için Mısır'a giden Irak resmi basın heyetinin Uluslararası Kahire Havalimanı'nda alıkonulmasını "hakaret" olarak değerlendirdi - Basın heyeti Kahire Sanat ve Medya Festivali'ne katılmama kararı alarak Irak'a döndü

BAĞDAT (AA) - Irak, Kahire Sanat ve Medya Festivali'ne katılmak için Mısır'a giden Irak resmi basın heyetinin pazar günü Uluslararası Kahire Havalimanı'nda alıkonulmasını "hakaret" olarak değerlendirdi.

Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 8. Kahire Sanat ve Medya Festivali'ne katılmak için Irak Medya Ağı'nı temsilen Mısır'a giden resmi heyetin, Kahire Havalimanı'nda maruz kaldığı hakareti kabul edemeyeceklerini belirtti.

Heyetin havalimanında yaşadıklarının ayrıntılarına ilişkin Irak Medya Ağı Başkanı Mücahid Ebu el-Heyl'den bilgi alan Salih, Irak devletinin saygınlığı ve vatandaşlarının onurunun önemine işaret ederek, hiçbir şekilde saygısızlığın kabul edilemeyeceğini ve konunun Dışişleri Bakanlığı tarafından takip edileceğini aktardı.

- Mısır'dan Irak'a özür

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Mahcub, yaptığı yazılı açıklamada, Irak heyetinin Kahire Havalimanı'nda maruz kaldığı sıkıntılardan dolayı Mısır'ın Bağdat Büyükelçisi'nin Irak Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hakim'e özürlerini ilettiğini belirtti.

Irak resmi televizyonunun haberine göre, basın heyeti Kahire Sanat ve Medya Festivali'ne katılmama kararı alarak Irak'a döndü.

Kahire Sanat ve Medya Festivali yarın başlayarak, cumartesi gününe kadar devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Bağdat ırak

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