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Irak ile Suudi Arabistan arasında enerji ve petrokimya görüşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 18:53 | Son Güncelleme

Irak ile Suudi Arabistan arasında enerji ve petrokimya görüşmesi

BAĞDAT (AA) - Irak ile Suudi Arabistan enerji, petrokimya ve diğer alanlarda iş birliğini görüştü.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Adil Abdulmehdi'nin resmi temaslar kapsamında bulunduğu Riyad'da, Irak ve Suudi Arabistan İş Forumu düzenlendi.

Forumda, elektrik üretimi ve bu alandaki altyapının onarımı, petrol ve doğal gaz üretimiyle, suyun arındırılması ve madencilik konuları ele alındı.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Aramco ve Suudi Arabistan Temel Endüstriler Kurumu SABIC gibi dev şirketlerin, Irak'a ekonomik ve sanayiyle, elektrik ve diğer alanlarda iş birliği teklifinde bulunduğu belirtildi.

- Riyad'a 11 bakanla çıkarma

Irak Başbakanı Abdulmehdi'ye, dün başlayan Riyad ziyaretinde 11 bakan ve 70 iş insanı eşlik ediyor.

Abdulmehdi, daha önce kısa bir süre içinde Türkiye ve bazı Körfez ülkelerini ziyaret edeceğini bildirmişti.

Göreve geldiği 26 Ekim 2018'den sonra sonra ilk yurt dışı ziyaretini 23 Mart'ta Mısır'a yapan Abdulmehdi, ikinci ziyaretini de İran'a yapmıştı.

- Riyad ve Bağdat ilişkileri

Bağdat yönetimi son dönemde başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleriyle ilişkilerini iyileştirmeyi hedefliyor.

İki ülke yetkilileri 2017'de "Irak ve Suudi Arabistan Koordinasyon Konseyi" oluşturmak için anlaşma imzalamıştı.

Suudi Arabistan, 2015'te Bağdat'ta 25 yıl aradan sonra yeniden büyükelçiliğini açma kararı almıştı.

Saddam Hüseyin rejiminin 1990'da Kuveyt'i işgal etmesinin ardından Irak-Suudi Arabistan ilişkileri tamamen kopmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ırak Suudi Arabistan

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