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Irak ile Suudi Arabistan arasında istihbarat anlaşması

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2019 17:19 | Son Güncelleme

Irak ile Suudi Arabistan arasında güvenlik ve istihbarat anlaşmasının imzalandığı bildirildi.Dün Suudi Arabistan’da temaslarda bulunmak üzere Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi başkanlığındaki heyette yer alan Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali Hekim, yaptığı açıklamada iki ülke arasında güvenlik ve istihbarat anlaşmasının imzalandığını açıkladı.

Irak ile Suudi Arabistan arasında güvenlik ve istihbarat anlaşmasının imzalandığı bildirildi.
Dün Suudi Arabistan’da temaslarda bulunmak üzere Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi başkanlığındaki heyette yer alan Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali Hekim, yaptığı açıklamada iki ülke arasında güvenlik ve istihbarat anlaşmasının imzalandığını açıkladı. Suudi Arabistanlı mevkidaşı Adil Bin Ahmet el-Cübeyr ile bir araya gelen Irak Dışişleri Bakanı Adil Abdülmehdi, Riyad ile Bağdat’ın istihbarat bilgileri aktarma ve güvenlik konularında anlaştıklarını söyledi.
Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi’nin bakanlar ve iş adamlarından oluşan heyetle Riyad’a yaptığı resmi ziyaret çerçevesinde iki ülke arasında enerji, petrol, yatırım ve tarım alanları başta olmak üzere 13 mutabakat zaptı imzalandığı açıklanmıştı.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde İran’ı ziyaret eden Irak Başbakanı Abdülmehdi, Ramazan ayından önce Fransa ile Almanya’yı ziyaret edeceğini söylemişti.

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