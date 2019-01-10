HABER

"Irak ile ticaret hacmi hedefi 20 milyar dolar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 21:59 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız: "İki ülke arasındaki ticaret hacmindeki hedef ilk etapta 20 milyar dolar" "Irak'ın siyasi birliği, toprak bütünlüğü ve güvenliği Türkiye için esas ve önemlidir" "Sayın Cumhurbaşkanımız su konusuyla ilgili bir özel temsilci atayacağını Cumhurbaşkanı Salih'e bildirdi"

BAĞDAT (AA) - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Türkiye ile Irak arasındaki ticaret hacminin ilk etapta 20 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti.

Büyükelçi Yıldız, Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, Türkiye-Irak ilişkileri ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in geçen hafta Ankara'ya yaptığı ziyaret hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile Irak arasındaki ticareti artırmak gerektiğini belirten Yıldız, "İki ülke arasındaki ticaret hacmindeki hedef ilk etapta 20 milyar dolar. Ticaretin önündeki engeller kaldırılırsa bunun iki katına çıkmaması için bir neden yok." dedi.

Irak'ta çifte gümrük uygulamasının ikili ticaretin önündeki en büyük engel olduğuna dikkati çeken Yıldız, bu uygulamaya son verileceğinin Irak Cumhurbaşkanı Salih'in Ankara ziyareti esnasında teyit edildiğini hatırlattı.

Türkiye'nin Irak ile müstesna bir ilişkiye sahip olduğuna işaret eden Yıldız, "Bizim en temel mesajımız, Irak hangi dönemden geçerse geçsin siyasi birliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğinin Türkiye için esas ve önemli olduğudur." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Yıldız, Irak'ın yeni hükümetinden beklentilerin kapsayıcı politikalarla ülkenin tüm unsurlarına ulaşması olduğunu, bu yönde Irak hükümetine desteklerinin tam ve şartsız olduğunu dile getirdi.

- Su konusunda özel temsilci görev yapacak

Irak'la ilgili su konusuna da değinen Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuyu bizzat takip ettiğini vurguladı.

Yıldız, "Sayın Cumhurbaşkanımız su konusuyla ilgili bir özel temsilci atayacağını Cumhurbaşkanı Salih'e bildirdi. Türkiye başından beri Irak ile su konusunu özel bir çerçevede yürütüyor." dedi.

Türkiye'nin Irak'ın su ihtiyacına önem verdiğine işaret eden Yıldız, "Su sorununa bakarken sadece yerinde birtakım şeyleri tespit etmek değil, aynı zamanda çözümleri üretmek ve projeleri Türkiye kanadıyla yürütmeyi hedefliyoruz. Bu da özel temsilci görevinin bir parçası olacak." diye konuştu.

- Terörle mücadele

Yıldız, iki ülke arasında göz ardı edilmemesi gereken en önemli konulardan birinin de terörle mücadele olduğunun altını çizdi.

Irak'ın hem DEAŞ hem de terör örgütü PKK ile mücadelede Türkiye ile daha yakın iş birliği içinde olması gerektiğini belirten Büyükelçi Yıldız, şunları kaydetti:

"Biz her ikisinin bölgede kökünün kazınması için Irak'ın yanında olacağımızı net bir şekilde aktardık. Ayrıca nispeten Irak'ın içerisinde bulunduğu şartlar nedeniyle bunun (terörle mücadele) ihmal edildiğini düşünüyoruz. FETÖ ile mücadele de önümüzdeki dönemde her iki ülkenin gündeminde olmalı."

PARTNERBir kadını seksi yapan şey nedir? İşte en seksi kadınlar listesiBir kadını seksi yapan şey nedir? İşte en seksi kadınlar listesi
Büyükçekmece'de dev dalgalar zor anlar yaşattıBüyükçekmece'de dev dalgalar zor anlar yaşattı
11 dakika arayla 2 deprem!11 dakika arayla 2 deprem!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak Su konusu Terörle Mücadele ticaret Türkiye Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız

En Çok Okunan Haberler

Konsensus son seçim anketi sonucunda sürpriz!

Konsensus son seçim anketi sonucunda sürpriz!

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Adriana Lima'dan Metin Hara'ya son darbe!

Gerilim tırmanıyor! 24 saat süre verildi

Gerilim tırmanıyor! 24 saat süre verildi

Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Deniz Çakır hakkında flaş gelişme!

Deniz Çakır hakkında flaş gelişme!

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Fatih Portakal Twitter'dan paylaştı! Verdiği rakam ses getirdi

Fatih Portakal Twitter'dan paylaştı! Verdiği rakam ses getirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Datça'da 4.8 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

11 dakika arayla 2 deprem!

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Karlov suikastı davasında ara karar açıklandı

Karlov suikastı davasında ara karar açıklandı

Atatürk Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın lastiği patladı

Atatürk Havalimanı'nda büyük panik!

Eren Erdem’in avukatlarından tutuklanmasına itiraz

Önce tahliye sonra yakalama kararı çıkmıştı! Eren Erdem'in avukatları harekete geçti

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.