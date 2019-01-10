"Irak ile ticaret hacmi hedefi 20 milyar dolar"

Türkiye'nin Irak ile müstesna bir ilişkiye sahip olduğuna işaret eden Yıldız, "Bizim en temel mesajımız, Irak hangi dönemden geçerse geçsin siyasi birliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğinin Türkiye için esas ve önemli olduğudur." ifadesini kullandı.

Irak'ta çifte gümrük uygulamasının ikili ticaretin önündeki en büyük engel olduğuna dikkati çeken Yıldız, bu uygulamaya son verileceğinin Irak Cumhurbaşkanı Salih'in Ankara ziyareti esnasında teyit edildiğini hatırlattı.

Türkiye ile Irak arasındaki ticareti artırmak gerektiğini belirten Yıldız, "İki ülke arasındaki ticaret hacmindeki hedef ilk etapta 20 milyar dolar. Ticaretin önündeki engeller kaldırılırsa bunun iki katına çıkmaması için bir neden yok." dedi.

Büyükelçi Yıldız, Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, Türkiye-Irak ilişkileri ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in geçen hafta Ankara'ya yaptığı ziyaret hakkında değerlendirmelerde bulundu.

BAĞDAT (AA) - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Türkiye ile Irak arasındaki ticaret hacminin ilk etapta 20 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti.

Büyükelçi Yıldız, Irak'ın yeni hükümetinden beklentilerin kapsayıcı politikalarla ülkenin tüm unsurlarına ulaşması olduğunu, bu yönde Irak hükümetine desteklerinin tam ve şartsız olduğunu dile getirdi.

- Su konusunda özel temsilci görev yapacak

Irak'la ilgili su konusuna da değinen Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuyu bizzat takip ettiğini vurguladı.

Yıldız, "Sayın Cumhurbaşkanımız su konusuyla ilgili bir özel temsilci atayacağını Cumhurbaşkanı Salih'e bildirdi. Türkiye başından beri Irak ile su konusunu özel bir çerçevede yürütüyor." dedi.

Türkiye'nin Irak'ın su ihtiyacına önem verdiğine işaret eden Yıldız, "Su sorununa bakarken sadece yerinde birtakım şeyleri tespit etmek değil, aynı zamanda çözümleri üretmek ve projeleri Türkiye kanadıyla yürütmeyi hedefliyoruz. Bu da özel temsilci görevinin bir parçası olacak." diye konuştu.

- Terörle mücadele

Yıldız, iki ülke arasında göz ardı edilmemesi gereken en önemli konulardan birinin de terörle mücadele olduğunun altını çizdi.

Irak'ın hem DEAŞ hem de terör örgütü PKK ile mücadelede Türkiye ile daha yakın iş birliği içinde olması gerektiğini belirten Büyükelçi Yıldız, şunları kaydetti:

"Biz her ikisinin bölgede kökünün kazınması için Irak'ın yanında olacağımızı net bir şekilde aktardık. Ayrıca nispeten Irak'ın içerisinde bulunduğu şartlar nedeniyle bunun (terörle mücadele) ihmal edildiğini düşünüyoruz. FETÖ ile mücadele de önümüzdeki dönemde her iki ülkenin gündeminde olmalı."

