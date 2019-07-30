Irak ile ticaret krizi aşılamıyor

Irak’ın bazı gıda ürünlerinde uygulamaya koyduğu ithalat yasağı, pek çok Türk şirketini iflasın eşiğine getirdi.Türkiye, Mayıs ayı başından beri Irak ile ticarette ciddi bir kriz yaşıyor. Irak merkezi hükümetinin aldığı karar ile pek çok sektörde ithalat kısıtlamaları getirilmesi Türk şirketlerini vurdu.

En önemli kayıp yumurta sektöründe oldu. Irak'ın alımları durdurması ile sektörde iflaslar baş gösterdi. Çünkü Türkiye'de yılda 22 milyar adet üretilen yumurtada toplam ihracatın yüzde 70’i Irak’a yapılıyordu. Son 1 ayda Irak'a satışların durması nedeni ile 1 milyon tavuğun itlaf edildiği belirtiliyor.

Sektör temsilcileri geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile bir araya gelerek yardım istedi. Ancak henüz hükümetler arasında somut bir adım atılmış değil. Irak'ın geçtiğimiz günlerde yumurtadan sonra makarna, tuz ve şehriye gibi gıda ürünlerine de ithalat yasağı getirmesi Irak ile ticaret krizinin büyüyeceğini gösteriyor.

DW Türkçe’ye konuşan üreticiler ve ihracatçılar, iki ülke hükümetlerinin bir an önce müdahale etmemesi halinde, büyük iflaslar yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.