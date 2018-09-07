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Irak’ın Basra kentinde göstericiler, İran Başkonsolosluğunu basarak, ateşe verdi!

DÜNYA HABERLERİ  | 07.09.2018 18:51 | Son Güncelleme

Irak'ın Basra vilayetide sular ısınıyor. Göstericiler televizyon kuruluşlarının ardından, İran'ın Başkonsolosluğunu basarak ateşe verdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak hükümeti ve halkına destek çağrısında bulunuldu.

Irak’ın Basra kentinde göstericiler, İran Başkonsolosluğunu basarak, ateşe verdi!

Basra kentinde, "kamu hizmeti yoksunluğu, işsizlik ve yolsuzluklara" karşı başlayan ve giderek alevlenen gösteriler sırasında, bir grup İran’ın Basra Başkonsolosluğunu bastı.

AA'nın haberine göre konsolosluğa giren öfkeli grup, binayı ateşe verdi.

Basra’daki gösteriler sırasında daha önce devlet televizyonu ile Şii parti ve milis güçlere ait binalar da ateşe verilmişti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Irak'ın Basra başta olmak üzere bazı vilayetlerinde devam etmekte olan protesto gösterilerine ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Irak'ın Basra Vilayeti'nde olumsuz yaşam koşullarına tepki olarak başlatılan ve şiddeti son dönemde artan protesto gösterileri endişeyle takip edilmektedir. Irak Hükümeti’nin ve dost ve kardeş Irak halkının karşılaştığı sınamaların üstesinden gelmesi için hiçbir zaman desteğini esirgemeyen ülkemiz, Basra Vilayeti’nin en kısa sürede hakettiği huzura ve refaha kavuşması için her türlü katkıyı sunmaya hazırdır.

Öte yandan, Basra Vilayeti’nde bulunan veya anılan Vilayete seyahat edecek olan vatandaşlarımızın güvenlikleri için, protesto gösterilerinin yapıldığı bölgelerden uzak durmaları ve gelişmelere dair Bakanlığımız ve Bağdat Büyükelçiliğimiz tarafından yapılabilecek uyarı ve duyuruları takip etmeleri tavsiye edilmektedir.

İhtiyaç duyulduğu takdirde, vatandaşlarımızca aşağıda irtibat bilgileri sunulan Bağdat Büyükelçiliğimiz ve Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi’ne başvurulması mümkündür.

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İRAN Basra gösterici

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