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Irak'ın Cezayir maslahatgüzarı İstanbul'da öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 01.03.2019 11:32 | Son Güncelleme

Irak'ın Cezayir Maslahatgüzarı Arkan Hardan Abdel Ghaffar, İstanbul'daki tatil sonrası Cezayir'e dönmek için gittiği Atatürk Havalimanı'nda fenalaşarak yere yığıldı.

Irak'ın Cezayir maslahatgüzarı İstanbul'da öldü

Hastaneye kaldırılan Ghaffar hayatını kaybetti.

Irak'ın Cezayir Maslahatgüzarı 65 yaşındaki Arkan Hardan Abdel Ghaffar tatil için İstanbul'a geldi. 19 Şubat'ta Cezayir'e gitmek için Atatürk Havalimanı'na giden Ghaffar aniden yere yığıldı. Havalimanı görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ghaffar, çağrılan ambulansla gönderildiği Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ghaffar'ın cenazesi Adli Tıp'taki inceleme sonrası Irak'a gönderildi. Maslahatgüzarı Arkan Hardan Abdel Ghaffar'ın kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken kesin ölüm sebebi yapılan otopsinin sonucunun ardından belli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
ırak Cezayir Maslahatgüzar istanbul

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