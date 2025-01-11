Irak'ın kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı x hesabından böyle duyurdu...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 11 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 11, 2025
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 11 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız! #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/lL98P7DF1R
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