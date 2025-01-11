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  4. Irak'ın kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı x hesabından böyle duyurdu...

Irak'ın kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı x hesabından böyle duyurdu...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
11.01.2025 12:16
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Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 11 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı x hesabından böyle duyurdu...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 11 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
pkk Milli Savunma Bakanlığı terörist Irak
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