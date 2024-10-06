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Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

06.10.2024 16:45
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 12 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyine 28-29 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatı sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz" denildi. (DHA)

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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terörist
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