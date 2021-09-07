Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Hava Kuvvetlerimiz Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor!



Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek! #MSB #TSK pic.twitter.com/ydbuhjj9Di — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 7, 2021



