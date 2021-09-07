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  4. Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

07.09.2021 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerine yer verildi.


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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı Irak
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