Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerine yer verildi.
Hava Kuvvetlerimiz Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 7, 2021
Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek! #MSB #TSK pic.twitter.com/ydbuhjj9Di
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