Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, Pen\u00e7e-3 Harekat\u0131 ba\u015far\u0131yla s\u00fcr\u00fcyor. \nGer\u00e7ekle\u015ftirilen hava harekat\u0131yla b\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK mensubu 2 ter\u00f6rist daha etkisiz hale getirildi. (AA)PARTNER A\u011f\u0131rl\u0131k kald\u0131rarak bu hale geldi! De\u011fi\u015fimi 'pes' dedirtti\u0130stanbul'da hareketli gece! Polisin 'dur' ihtar\u0131na uymad\u0131lar, \u00f6nce ka\u00e7t\u0131lar sonra...Doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131k firarisi \u00f6d\u00fcll\u00fc m\u00fchendis yakaland\u0131!
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