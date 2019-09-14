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Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 06:32 | Son Güncelleme

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe-3 Harekatı başarıyla sürüyor.

Gerçekleştirilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü PKK mensubu 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. (AA)

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Pençe harekatı ırak 2 terörist

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