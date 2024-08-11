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  4. Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi! MSB, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik notuyla paylaştı

Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi! MSB, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik notuyla paylaştı

11.08.2024 13:00
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı gelişmeyi "İyi ki varsın Eren, iyi ki varsın kahraman silah arkadaşımız Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik" notuyla paylaştı.

Terörle mücadele kapsamındaki son gelişmeyi Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan duyurdu.

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Bakanlığın paylaşımı şu şekilde:

"Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. İyi ki varsın Eren, iyi ki varsın kahraman silah arkadaşımız Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik! Rahmetle anıyoruz."

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
terörist Eren Bülbül msb
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