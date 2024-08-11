Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi! MSB, Eren Bülbül ve Ferhat Gedik notuyla paylaştı

Terörle mücadele kapsamındaki son gelişmeyi Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan duyurdu.

Bakanlığın paylaşımı şu şekilde:

"Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. İyi ki varsın Eren, iyi ki varsın kahraman silah arkadaşımız Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik! Rahmetle anıyoruz."

Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.



İyi ki varsın Eren, iyi ki varsın kahraman silah… pic.twitter.com/PIeOm0tsDL — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 11, 2024

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır