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Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

07.10.2024 11:16
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla sürecek" denildi. (DHA)

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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terörist
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