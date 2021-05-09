HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Irak'ın kuzeyinde bir günde 16 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde bir günde 16 terörist etkisiz hale getirildi

09.05.2021 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Metina bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada 2 PKK'lının etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Bugün yapılan operasyonlarda toplam 16 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde bir günde 16 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek Operasyonu'nda, 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, böylece Irak'ın kuzeyinde gün boyu etkisiz hale getirilen terörist sayısının 16 olduğunu bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Operasyonu'nun devam ettiği belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"Pençe-Şimşek Operasyonu'nu icra eden komandolarımız, Metina'da teröristlerle girdikleri çatışmada 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Gün boyu Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16 oldu." (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Depremde kaybettiği annesine 10 yıl önce yazdığı mektup, enkazdan çıktıDepremde kaybettiği annesine 10 yıl önce yazdığı mektup, enkazdan çıktı
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
pkk Milli Savunma Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan tam kapanma açıklaması: Önemli bir sürece başladık

Bakan Soylu'dan tam kapanma açıklaması: Önemli bir sürece başladık

Çırılçıplak çatıda güneşlendi! Bu görüntüler Burdur'da çekildi

Çırılçıplak çatıda güneşlendi! Bu görüntüler Burdur'da çekildi

Tepki çeken itiraf: Bir kadını tavlayıp onunla eve gelerek...

Tepki çeken itiraf: Bir kadını tavlayıp onunla eve gelerek...

Garip'in Fatoş'u bakın şimdilerde ne yapıyor! İşte son hali

Garip'in Fatoş'u bakın şimdilerde ne yapıyor! İşte son hali

Thodex olayında bir ilk! Kabul edildi

Thodex olayında bir ilk! Kabul edildi

Kahreden anlar: Anneler Günü'nde eşinden ve oğlundan dayak yedi

Kahreden anlar: Anneler Günü'nde eşinden ve oğlundan dayak yedi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

7 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

7 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sosyal medyayı sallamıştı! Animasyon film kaldırıldı

Sosyal medyayı sallamıştı! Animasyon film kaldırıldı

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte masadaki 3 aşamalı plan

Tam kapanma sonrası normalleşme nasıl olacak? İşte masadaki 3 aşamalı plan

Diyanet'ten Ramazan için 'lüks tekne kiralandı' iddiasına yanıt

Diyanet'ten Ramazan için 'lüks tekne kiralandı' iddiasına yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.