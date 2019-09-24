Irak'ın kuzeyinde şehit olan astsubay Volkan Tantürk gözyaşları içinde toprağa verildi

Şehit Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, Gölcük ilçesi Yukarı Değirmendere Mahallesi'ndeki baba ocağında alınan helalliğin ardından Değirmendere Merkez Camii'ne götürüldü.

Burada düzenlenen törene Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNE TEPKİ GÖSTERDİLER



Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Astsubay Üstçavuş Tantürk'ün cenazesi, askerlerin omuzlarında top arabasına taşındı. Cenazede kalabalık, 'Kahrolsun PKK' sloganları atarak, bölücü terör örgütüne tepki gösterdi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ



Şehit Volkan Tantürk'ün cenazesi, Garipler Mezarlığı'na götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: DHA-İHA

