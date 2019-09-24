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Irak'ın kuzeyinde şehit olan astsubay Volkan Tantürk gözyaşları içinde toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 16:40 | Son Güncelleme

Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün (31) cenazesi, memleketi Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 5 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.

Şehit Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, Gölcük ilçesi Yukarı Değirmendere Mahallesi'ndeki baba ocağında alınan helalliğin ardından Değirmendere Merkez Camii'ne götürüldü.

Burada düzenlenen törene Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNE TEPKİ GÖSTERDİLER

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Astsubay Üstçavuş Tantürk'ün cenazesi, askerlerin omuzlarında top arabasına taşındı. Cenazede kalabalık, 'Kahrolsun PKK' sloganları atarak, bölücü terör örgütüne tepki gösterdi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit Volkan Tantürk'ün cenazesi, Garipler Mezarlığı'na götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: DHA-İHA

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Anahtar Kelimeler:
astsubay volkan tantürk Kocaeli şehit PKK

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