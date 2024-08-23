Irak'ın kuzeyinde teröre darbe! 16 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele kapsamındaki son gelişmeyi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Bakanlık Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyon hakkında bilgi verdi.

Bakanlıktan "Cesur, kararlı ve muktedir!" notuyla yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Asos, Gara ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 16 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz!"Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır