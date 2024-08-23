HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Irak'ın kuzeyinde teröre darbe! 16 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde teröre darbe! 16 terörist etkisiz hale getirildi

23.08.2024 11:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Asos, Gara ve Metina bölgelerinde 16 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde teröre darbe! 16 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele kapsamındaki son gelişmeyi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Bakanlık Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyon hakkında bilgi verdi.

Bakanlıktan "Cesur, kararlı ve muktedir!" notuyla yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Asos, Gara ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 16 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz!"Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
terörist
En Çok Okunan Haberler
Benzine indirim geldi! Sıra motorinde

Benzine indirim geldi! Sıra motorinde

600 Euro'ya aldığı arabasını gösterdi! Sosyal medyada çok konuşuldu

600 Euro'ya aldığı arabasını gösterdi! Sosyal medyada çok konuşuldu

Meteoroloji saat verdi! Kuvvetli yağış geliyor! Bir anda yağacak

Meteoroloji saat verdi! Kuvvetli yağış geliyor! Bir anda yağacak

KPSS sonuçları bugün açıklandı

KPSS sonuçları bugün açıklandı

Ortalığı karıştıran ‘topuk kanı’ kararı! Sağlık Bakanlığı davaya müdahil oldu

Ortalığı karıştıran ‘topuk kanı’ kararı! Sağlık Bakanlığı davaya müdahil oldu

Zayıflama hayali ölümle bitti

Zayıflama hayali ölümle bitti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Stanley'in en çok satan termoslarında indirim devam ediyor

Stanley'in en çok satan termoslarında indirim devam ediyor

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Adımlarınızı konforla taçlandıracak! Crocslarda %50'ye varan indirimler

Adımlarınızı konforla taçlandıracak! Crocslarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.