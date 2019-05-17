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Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında terör hedefleri imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 09:47 | Son Güncelleme

Irak kuzeyi Zap, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerinde düzenlenen hava harekâtlarında, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan hedefler imha edildi.

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında terör hedefleri imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

SİİRT'TEKİ OPERASYONDA 3 TERÖRİST ETKİSİZ

Öte yandan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt-Eruh kırsalında Siirt İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ‘Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici 2019-18 Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı kusey ırak

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