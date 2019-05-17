Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında terör hedefleri imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap, Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi" denildi.

SİİRT'TEKİ OPERASYONDA 3 TERÖRİST ETKİSİZ



Öte yandan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt-Eruh kırsalında Siirt İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ‘Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici 2019-18 Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi.



