Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz. Gara'da tespit edilen 3 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" denildi.

Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz.



Gara’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/sntwK7PLJ7 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 27, 2021



