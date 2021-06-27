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Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

27.06.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, düzenlenen hava harekatı sonucunda Irak'ın kuzeyi Gara'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz. Gara'da tespit edilen 3 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" denildi.


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Milli Savunma Bakanlığı Gara
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