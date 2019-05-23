Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Hedefler imha edildi

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Kandil bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.

(AA)

