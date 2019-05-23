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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Hedefler imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 15:27 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatında terör örgütüne ait silah mevzileri ile barınak ve sığınakların imha edildiği bildirildi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Hedefler imha edildi

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Kandil bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
hava harekatı kuzey ırak

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