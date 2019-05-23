Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Hedefler imha edildi

MSB'den yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, Irak'\u0131n kuzeyindeki Metina ve Kandil b\u00f6lgelerine hava harekat\u0131 d\u00fczenlendi.\nHarekatta, b\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK taraf\u0131ndan silah mevzisi, bar\u0131nak ve s\u0131\u011f\u0131nak olarak kullan\u0131lan hedefler imha edildi.\n(AA) Ba\u015ftan sona yenilendi! T\u00fcrkiye'nin '\u00f6zg\u00fcrl\u00fck adas\u0131'nda sona yakla\u015f\u0131ld\u0131Tuzla'da \u00e7ocu\u011fu darbeden ki\u015fiye davaOltu'da 1,5 metrelik Hopa engere\u011fi g\u00f6r\u00fcld\u00fc
Okuyucu Yorumları 0 yorum