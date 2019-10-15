Irak İnsan Hakları Komiserliğinden protesto bilançosu

Irak’ta geçen hafta meydana gelen hükümet karşıtı gösterilerde hayatlarını kaybedenlerin sayısına ilişkin yapılan açıklamada 110 kişinin öldüğü bildirildi.

Irak İnsan Hakları Komiserliği tarafından yapılan açıklamada Necef kentinde hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan 2 protestocunun dün hayatını kaybetmesinin ardından 5 gün süren protesto gösterilerinde ölenlerin sayısı 110 kişiye ulaştığı kaydedildi. Irak’ın başkenti Bağdat’ta 1 Ekim’de başlayan ve ardından Şii nüfusun yoğun olduğu güney illerine sıçrayan işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetleri yetersizliği protesto gösterilerini bastırmak için güvenlik güçleri aşırı güç kullanmıştı. 6 binden fazla kişinin yaralandığı gösterilerin ardından ülkede 3 gün ulusal yas ilan edilmişti.

