HABER

Irak İnsan Hakları Komisyonu: "Bağdat’ta vahşice öldürülen genç masum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 17:11 | Son Güncelleme

Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu, öldürülen gencin hiç kimseyi öldürmediğini savunarak, "Bağdat’ta vahşice öldürülen genç masum" açıklamasında bulundu.Irak’ın başkenti Bağdat’ta dün 5 protestocunun ölümüne neden olduğu iddia edilerek güvenlik güçlerinin gözü önünde linç edildikten sonra cesedi cadde ortasında direğe asılan 15 yaşındaki Heytem Ali’nin öldürülmesiyle ilgili yankılar sürüyor.

Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu, öldürülen gencin hiç kimseyi öldürmediğini savunarak, "Bağdat’ta vahşice öldürülen genç masum" açıklamasında bulundu.
Irak’ın başkenti Bağdat’ta dün 5 protestocunun ölümüne neden olduğu iddia edilerek güvenlik güçlerinin gözü önünde linç edildikten sonra cesedi cadde ortasında direğe asılan 15 yaşındaki Heytem Ali’nin öldürülmesiyle ilgili yankılar sürüyor. Irak’ta Şiilerin en büyük dini merci Ali es-Sistani, vahşice öldürülen gencin cesedinin caddede asılmasını şiddetle kınayarak olayla ilgili soruşturma yapılmasını isterken, Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu da gencin hiç kimseyi öldürmediğini söyledi.
Heytem Ali’nin cesedinin sokak ortasında sürüklenerek direğe asılması olayıyla ilgili açıklama yapan Iraklı Şii mercii Sistani, olayı şiddetle kınayarak soruşturma yapılmasını istedi. Her türlü kaçırma, öldürme ve cinayet olayını şiddetle kınadığını belirten Sistani, ülkenin istikrarını olumsuz yönde etkileyecek bu gibi olayların tekrarlanmaması ve sorumluların yakalanıp adalete teslim edilmesi gerektiğini söyledi.
Gencin 5 kişiyi öldürdüğü iddialarını yalanlayan Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu da maktulün cinayet işlediği iddiaları doğru olsa bile bu şeklide öldürülmesinin yanlış olduğunu aktardı. Dün hiçbir protestocunun öldürülmediğinin kaydedildiği açıklama, vahşi cinayeti işleyenlerin cezalandırılması için güvenlik güçlerinden üzerine düşen görevi yapması istendi.
Konuya ilişkin bir açıklama da Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden geldi. Komiserlik, basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, öldürülen gencin kimseyi öldürmediğini ileri sürdü. Gencin hunharca öldürülmesini sert bir dille kınayan komiserlik, hükümetin barışçıl protestocularla sabotajcıları birbirinden ayrıt etmekte çaresiz kaldığını belirterek, olaya seyirci kalan güvenlik güçlerini görevini yerine getirmemekle suçladı. Bu gibi cinayetlerin tekrarlanmaması için hükümeti acilen soruşturma başlatarak olayın faillerini cezalandırmaya çağıran Irak İnsan Hakları Komiserliği, protestocuların kendilerini kontrol etmesini ve aralarına sızan sabotajcıları kovmasını istedi.

İğrenç olay! 3 erkek öğrencisine... İğrenç olay! 3 erkek öğrencisine...
Türkiye Filistinli Siyasetçiyi Arananlar Listesine EklediTürkiye Filistinli Siyasetçiyi Arananlar Listesine Ekledi
Baykan'da PKK'lı teröristlerin 9 sığınağı kullanılamaz hale getirildiBaykan'da PKK'lı teröristlerin 9 sığınağı kullanılamaz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni partide 'belediye başkanı' sürprizi!

Yeni partide 'belediye başkanı' sürprizi!

Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin ilkelerini açıkladı

Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin ilkelerini açıkladı

Tapuda yeni dönem!

Tapuda yeni dönem!

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Adnan Oktar davasında flaş tahliye kararları!

Adnan Oktar davasında flaş tahliye kararları!

İşte İmamoğlu'nun 2020 planı

İşte İmamoğlu'nun 2020 planı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2020 bütçesi İBB Meclisi'nde onaylandı

İBB Meclisi'nin 2020 bütçesi onaylandı

Son dakika: Güleda Cankel'in katili Zafer Pehlivan hakkında istenen ceza belli oldu

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme!

Akşener'in '20 milletvekili isteseler veririm' ifadesine AK Partili isimden tepki!

Akşener'in '20 milletvekili isteseler veririm' ifadesine tepki!

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus askeri gemisi Boğaz'dan geçti

'Palu Ailesi'nin damadından 3 kadın memura ölüm tehditi!

Kamuoyunda ‘Palu Ailesi’ olarak biliniyorlar! Yeni gelişme

Son dakika: ABD Büyükelçisi Satterfield, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

ABD Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.