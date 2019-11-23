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Irak-İran arasındaki Şelemçe Sınır Kapısı yeniden açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 16:53 | Son Güncelleme

Irak-İran arasındaki Şelemçe Sınır Kapısı yeniden açıldı

BAĞDAT (AA) - İran ve Irak'ta devam eden hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle daha önce yaya geçişine kapatılan Şelemçe Sınır Kapısı yeniden açıldı.

Irak Gümrükler Heyetinden yapılan açıklamada, Irak'tan İran'a tek yönlü olarak yaya geçişinin durdurulduğu Şelemçe Sınır Kapısı'nın tekrardan açıldığı ifade edildi.

Heyet, 16 Kasım'daki açıklamasında, İran'da başlayan gösteriler nedeniyle Tahran yönetiminin talebi üzerine Irak'tan İran'a yaya geçişlerinin tek taraflı durdurulduğu belirtilmişti.

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım Cuma günü benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolara başlamıştı.

Uluslararası Af Örgütü, İran genelinde patlak veren protestolarda en az 115 kişinin hayatını kaybettiği ancak ölü sayısının tahmin edilenden fazla olabileceğini belirtmişti.

İranlı yetkililer ise şu ana kadar olaylar sonucunda 6 güvenlik görevlisinin ve 1 göstericinin öldüğünü duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ırak Şelemçe Sınır Kapısı

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