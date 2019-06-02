Irak, İran’ın saldırmazlık paktı önerisini körfez ülkelerine iletti

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, İran’ın önerdiği saldırmazlık paktını körfez ülkelerine iletti.

Irak’ın Tahran Büyükelçisi Saad Abdulvahap Cevat Kandil, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih’in Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn’e İran’ın saldırmazlık anlaşması önerisini ilettiğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif’in önerdiği saldırmazlık anlaşmasının ülkesi tarafından memnuniyetle karşıladığını söyleyen Kandil, “İran’ın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile diplomatik ilişkileri bulunmaması nedeniyle, Iraklı yetkililer öneriyi İran’ın yerine aktarmaya karar verdi. Bağdat’ın Tahran ile bu 3 ülke arasında arabulucu olduğunu söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

Geçen ay Irak’ı ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, İran’ın komşusu olan körfez ülkelerine saldırmazlık anlaşması önerdiğini söylemişti. Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Hekim ise Irak’ın arabuluculuk yapabileceğini ifade etmişti.

