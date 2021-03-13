Irak IŞİD Saldırısının Şokunu Yaşıyor

Cinayetlerden kısa bir süre sonra IŞİD, saldırıyı üstlendi ve aile üyelerinin Haşdi Şabi (Halk Seferberlik Güçleri) olarak bilinen İran destekli milisler için "casusluk yaptığını’’ savundu. IŞİD, duyuruyu propaganda yaymak için kullandığı bir mesajlaşma platformu olan Telegram'da yaptı. Örgüt ayrıca aynı bölgede bir polis memurunun öldürülmesinin sorumluluğunu üstlendi.

El Cabr, açıklamasında “Aralarında kadınların da bulunduğu yedi kişinin ölümüyle sonuçlanan bu korkakça saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz’’ dedi ve güvenlik güçlerinin saldırıyı soruşturduğunu açıkladı.

Selahaddin Valisi Ammar El Cabr da dahil olmak üzere çok sayıda Iraklı yetkili, vilayetin güneyindeki Albu Dor köyünde şafak vakti meydana gelen cinayetleri doğrulayan bir açıklama yayınladı.

Kurbanların öfkeli akrabaları, Sünni nüfusun ağırlıklı olduğu bölgede "devam eden güvenlik ihlalleri" olarak adlandırdıkları olay hakkında ülkenin en üst düzey yöneticilerinden yanıt alana kadar, cenazelerini gömmeyi reddettiler.

Iraklı yetkililer, IŞİD militanlarının Cuma günü ülkenin kuzeyindeki Selahaddin vilayetinde bir ailenin yedi üyesini öldürdüğünü açıkladı. Saldırı bölge halkında şok ve öfke yarattı.

Saldırının düzenlendiği köy, Irak'ın eski cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin'in de doğum yeri olan Tikrit’te yer alıyor. Uzmanlar, bölgenin, federal hükümet ile kuzeydeki Bölgesel Kürt Yönetimi arasındaki "tartışmalı bölgeler" içinde olduğunu söylüyorlar. Bölgesel yönetime göre iki otorite arasındaki gerilim, bölgeyi aşırılık yanlısı grupların gelişmesi için daha elverişli hale getiren bir güvenlik boşluğu yarattı.

Tikrit Belediye Başkanı Ömer El Şindah, Irak haber sitesi Shafaq'a verdiği demeçte, "Bölgedeki görgü tanıklarının ifadelerine göre, maskeli ve askeri üniformalı silahlı adamlar iki arabaya biniyorlardı" dedi.

Sürekli tehdit

Saldırı, terör grubunun artık bölgeyi kontrol etmemesine rağmen ülkedeki siviller için nasıl ölümcül bir tehdit oluşturmaya devam ettiğini gösteriyor.

Saldırı, ayrıca Katolikler’in ruhani lideri Papa Francis'in Irak'a tarihi bir ziyarette bulunması ve en kıdemli Şii din adamı Ayetullah Ali El Sistani de dahil olmak üzere ülkenin üst düzey liderleriyle görüşmesinden günler sonra da geldi. Papa'nın dört günlük seyahati sırasında büyük şiddet olayları yaşanmadığı için ziyaret, geniş çapta bir başarı olarak kabul edildi.