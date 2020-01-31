HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Irak IŞİD'le mücadele koalisyonuna yeniden döndü

Irak IŞİD'le mücadele koalisyonuna yeniden döndü

DÜNYA HABERLERİ  | 31.01.2020 10:53 | Son Güncelleme

Irak, İran'ın füze saldırıları nedeniyle ara verilen IŞİD'le mücadele operasyonlarına yeniden katılacağını açıkladı.

Irak IŞİD'le mücadele koalisyonuna yeniden döndü

Irak güvenlik güçleri, IŞİD ile mücadele eden ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonla yeniden ortak operasyonlara başlama kararı aldı.

IŞİD'in bölgedeki etkisini yok etmek amacıyla oluşturulan uluslarası koalisyon güçleri Irak'taki ABD üslerine İran tarafından yaklaşık üç hafta önce yapılan füze saldırıları nedeniyle faaliyetlerini askıya almıştı.

ABD'nin Ocak ayı başında İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi Irak'ta hava operasyonuyla öldürmesinden sonra bölgedeki gerilim artmıştı. Tahran yönetiminin Süleymani'nin intikamının alınacağını açıklaması ABD ve İran arasında bir savaşın çıkacağına ilişkin endişelere yol açmıştı. Ancak gerilim zamanla azaldı.

İranlı komutan Kasım Süleymani ve İran destekli Iraklı Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis'in ABD'nin operasyonunda öldürülmesi sonrasında İran, Irak topraklarındaki Amerikan üslerine füze saldırısı düzenlemişti. Irak meclisi, ülkedeki Amerikan askerlerinin ülkeden çekilmesini talep eden bir tavsiye kararı almış, ABD yönetimi ise "çekilmeyeceğiz" mesajı vermişti.

DW/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
Ve bugün sona eriyor: Brexit'te son günVe bugün sona eriyor: Brexit'te son gün
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 20 yaralı

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 20 yaralı

Sevişme sahnesi olay olmuştu! Melisa Şenolsun müjdeyi verdi

Sevişme sahnesi olay olmuştu! Melisa Şenolsun müjdeyi verdi

Survivor 2020'ye sürpriz isim!

Survivor 2020'ye sürpriz isim!

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İran'da korkutan deprem

İran'da korkutan deprem

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bill Gates'in damadının mesleği şaşırttı!

Bill Gates'in damadının mesleği şaşırttı!

Ve bugün sona eriyor: Brexit'te son gün

Ve bugün sona eriyor: Brexit'te son gün

Trump'ın azil oylaması bugün!

Trump'ın azil oylaması bugün!

Yunanistan'ın yüzen bariyerlerine tepki

Yunanistan'ın yüzen bariyerlerine tepki

Kabus geri döndü! Olağanüstü hâl ilan edildi

Kabus geri döndü! Olağanüstü hâl ilan edildi

Çin'den flaş karar! Koronavirüs nedeniyle yurt dışındaki Vuhanlıları geri getirecek

Çin'den flaş karar! Yurt dışındaki Vuhanlıları...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.