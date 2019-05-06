BAĞDAT (AA) - Irak, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıları kınayarak, Arap Birliği ile İslam İşbirliği Teşkilatından (İİT) olağanüstü oturum düzenlenmesi ve İsrail saldırılarını "suç" sayan kararlar çıkarılmasını istedi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Irak olarak, Gazze'de çok sayıda kişinin şehit edilmesi ve alt yapının yıkılmasına neden olan siyonist saldırıları kınıyoruz." denildi.

Filistin halkına yönelik artan baskılara karşı Birleşmiş Milletler'i (BM) olağanüstü toplantıya çağıran, Arap Birliği ile İİT'den de konuyla ilgili olağanüstü oturum düzenlenmesi ve İsrail saldırılarını "suç" sayan kararlar çıkarılması istenen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Irak olarak Filistin halkına olan desteğimizi, meşru haklarına kavuşması ve işgalin son bulması gerektiğini vurguluyoruz. Gazze'deki çileli halkımızın ciddi şekilde yanında durduğumuzu ve her türlü desteği sunmaya hazır olduğumuzu duyuruyoruz."

İsrail'in hafta sonu Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, ikisi hamile 3 kadın ile 2 bebeğin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli şehit olmuş, 150 Filistinli yaralanmıştı.

Filistinli grupların Gazze'den İsrail tarafına attığı roketler nedeniyle de 1'i Filistin asıllı olmak üzere 4 kişi ölmüştü.

Yerel basın, bu sabah erken saatlerde Filistinli gruplar ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

