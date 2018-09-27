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Irak Kerkük Dedeler Yadigarı Topluluğu Konya'da sahne aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 21:18 | Son Güncelleme

Irak Kerkük Dedeler Yadigarı Topluluğu Konya'da sahne aldı

Hazreti Mevlana'nın 811'inci doğum yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "15'inci Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali"nde, Irak'tan Kerkük Dedeler Yadigarı Topluluğu sahne aldı.

Konya Valiliği ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce organize edilen festivalin 8'inci gününde, Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda müzikseverlerle bir araya gelen Kerkük Dedeler Yadigarı Topluluğu, derin bir geleneği olan geleneksel müziklerini dinleyicilerin beğenisine sundu.

Çok sayıda yerli ve yabancı turistinin yanı sıra Konya'da eğitim alan yabancı uyruklu öğrenciler de konsere ilgi gösterdi.
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- Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali

Festivale şu ana kadar 47 ülkeden 133 grup ile yüzlerce sanatçı katıldı. Bu yıl 15'incisi düzenlenen festivale Özbekistan, Azerbaycan, Afganistan, İran, Irak-Kerkük, Fas, Lübnan, İspanya ve Türkiye'den sanatçı ve müzik toplulukları katılıyor.

Festival kapsamında Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu ve Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenecek diğer konserlerde yarın Zabit Nebizade (Azerbaycan), 29 Eylül'de Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu ve Munojot Yo'lchiyeva (Özbekistan), 30 Eylül'de Alimoğlu "Ruhun Dansı" Topluluğu sahne alacak.

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