Irak Kerkük Petrolünü Yeniden İhraç Etmeye Başladı

Irak bir yıl aradan sonra Kerkük petrolünü yeniden ihraç etmeye başladı. Bölgeden petrol ihracatı Irak Merkezi Hükümeti ile yarı özerk Kürt Bölgesel Yönetimi arasındaki anlaşmazlık nedeniyle bir yıl önce durdurulmuştu. Bağdat’taki yeni yönetim Erbil’le yeni bir uzlaşmaya vardı ve Kerkük petrolünün ihracatı Cuma günü yeniden başlatıldı.

Bu gelişme, iki tarafı da uzlaşmaya varılması için teşvik eden ve İran’a yönelik yeni yaptırımlardan dolayı bölgedeki ham petrol akışında oluşacak eksikliklerin önüne geçilmesini isteyen ABD yönetimi için kazanım oldu.

Kerkük petrolünün ihracatı geçen yıl günde 300 bin varile ulaşmıştı. Bugün yeniden yürürlüğe giren işlemlerle beraber günlük yaklaşık 60 bin varillik bir ihracat yapılacak. Bu rakamın ne zaman ve ne oranda arttırılacağı henüz bilinmiyor.

Petrol ihracatının resmi olarak yeniden başlatıldığı ve günlük 50 bin ile 100 bin varil arası olacağı bilgisi Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asim Cihat tarafından doğrulandı.

Cihat, “Günlük 50 bin-100 bin varil arası Kerkük petrolünün yeniden dağıtılacak olması Irak’ın toplam ihracatına bir artı değer getirmeyecek. Bir denge kurmuş olacağız ve bu da daha önce Kerkük’ten petrol alan kuzey rafinerilerinin ihtiyacı güneyden giderilecek anlamına geliyor” dedi.