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Irak: “Koalisyon güçleri izinsiz operasyon yapamaz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.01.2019 12:32 | Son Güncelleme

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bazı bölgelerde operasyon yaptığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, koalisyonun hükümetten izin ve onay almadan operasyon yapamayacağını söyledi.Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak’taki koalisyon güçlerinin keşif ve operasyonlarıyla ilgili basında ve sosyal medyada birçok yalan haber yayınlanarak propaganda yapıldığı belirtildi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bazı bölgelerde operasyon yaptığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, koalisyonun hükümetten izin ve onay almadan operasyon yapamayacağını söyledi.
Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak’taki koalisyon güçlerinin keşif ve operasyonlarıyla ilgili basında ve sosyal medyada birçok yalan haber yayınlanarak propaganda yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Kamuoyuna gerçekleri aktarmak için şunları bildirmek istiyoruz. Gerek lojistik gerekse danışmanlık amacıyla koalisyon güçlerinin sayısında herhangi bir artış yok” ifadelerine yer verildi.
Koalisyon güçlerinin kontrol noktaları oluşturduğu ve operasyon yaptığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, “Koalisyon güçleri Irak’tan onay ve izin almadan herhangi bir operasyon yapamaz” denildi. Vatandaşları haberi doğru kaynaklardan almaya çağıran Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, kamuoyunu yanıltmak için yalan haberleri uyduran medya araçlarını da uyardı.

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