HABER

Irak: “Koalisyon güçlerinin hareketleri sınırlıdır”

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2019 11:38 | Son Güncelleme

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hareketlerinin sınırlı olduğunu açıkladı.Irak’ta varlığı son günlerde büyük tartışmalara neden olan ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin yürüttüğü faaliyetleriyle açıklama yapan Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, koalisyon güçlerinin bu ülkedeki hava ve kara hareketlerinin sınırlı olduğunu bildirdi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hareketlerinin sınırlı olduğunu açıkladı.
Irak’ta varlığı son günlerde büyük tartışmalara neden olan ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin yürüttüğü faaliyetleriyle açıklama yapan Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, koalisyon güçlerinin bu ülkedeki hava ve kara hareketlerinin sınırlı olduğunu bildirdi. Koalisyon güçlerinin, herhangi bir operasyonu Irak Genelkurmay Başkanlığı onay olmadan yapılmayacağını vurgulanan açıklamada, söz konusu kuvvetlerin ancak Bağdat hükümeti ile anlaştığı takdirde Irak’ta kara ve hava operasyonu yapabileceği söylendi.
Irak’ın Anbar ilinin batısında koalisyon güçleri tarafından herhangi bir operasyon yapılmadığı ve tüm operasyonların Irak kuvvetleri tarafından yürütüldüğü altı çizilen açıklamada, Irak tarafının onayıyla bazen havadan destek alındığını kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump’ın, “Askerler İran’ı izleyecek” açıklamasından sonra ABD askerlerinin ülkedeki varlığı büyük bir tartışmaya yol açtı. 2011 yılında Irak’tan çekilen ABD askerleri, DEAŞ’ın ülkenin büyük bir bölümünü işgal etmesi ardından eğitmen ve danışman olarak Irak’a geldi. Sayıları 5 bin ile 6 bin arası olarak tahmin edilen ABD askerlerinin çıkarılmasını, İran’a yakınlığıyla bilinen Şii taraflar istiyor.

Eski sahibini gören köpek çılgına döndü Eski sahibini gören köpek çılgına döndü
Derecik'in CHP’li belediye başkan adayı istifa edip AK Parti’ye geçti Derecik'in CHP’li belediye başkan adayı istifa edip AK Parti’ye geçti 
Dündar’dan Çarşı Esnafına ZiyaretDündar’dan Çarşı Esnafına Ziyaret

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Çukur'da şoke eden final sahnesi! Dengeler değişiyor!

Çukur'da şoke eden final sahnesi! Dengeler değişiyor!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Özgür Özel'den çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Siyasette gerilim tırmanıyor! Çok sert sözler: Ecevit ve Atatürk’ün kemiklerini sızlatıyor

Semih Yalçın duyurdu! MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Ersin Pehlivan görevden alındı

MHP'li Başkan görevden alındı!

Son dakika! Bakan Soylu 2019'da teslim olan terörist sayısını açıkladı

Bakan Soylu 2019'da teslim olan terörist sayısını açıkladı

Bakan Çavuşoğlu'ndan İran açıklaması: Çok riskli ve tehlikeli

Çavuşoğlu uyardı: Çok riskli ve tehlikeli

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya: Anket firmaları bizi kandırıyor

MHP anket şirketleri için yasal düzenleme istedi

Bakan Kurum'dan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'na eleştiri

Bakan Kurum'dan CHP'li başkana tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.