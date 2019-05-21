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Irak krizin çözümü için ABD ve İran'a heyet gönderiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 17:03 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi: "Irak, ABD ile İran arasındaki anlaşma veya gerginlikten direkt etkilenebilen bir ülke. ABD ile İran arasındaki gerginliğin azaltılması için iki ülkeye de yakında heyet göndereceğiz"

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD ve İran arasındaki gerginliğin azaltılması için iki ülkeye yakında heyet göndereceklerini belirterek, tarafları sağ duyuya ve uluslararası standartlara uymaya çağırdı.

Abdulmehdi, başkent Bağdat'ta düzenlediği haftalık basın toplantısında, ülkesinin ABD ile İran arasında yaşanan gerginlikten etkilenebilen bir konumunda bulunduğunu ifade ederek, "Irak, ABD ile İran arasındaki anlaşma veya gerginlikten direkt etkilenebilen bir ülke. Bu gerginliğin azaltılması için Avrupa'daki önemli ülkelerle görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Avrupa'nın bu konudaki vizyon ve görüşü bizimle aynı." dedi.

"ABD ile İran arasındaki gerginliğin azaltılması için iki ülkeye de yakında heyet göndereceğiz." diyen Abdulmehdi, "Tüm tarafları, sakin olmaya ve tehlikeden uzak durulması için uluslararası standartlara riayet etmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Abdulmehdi, İran ile ABD arasında bir çatışma veya savaşı körükleyen Irak, İran, ABD ve İsrailli bazı tarafların bulunduğunu savunarak, "Bunların amacı bölgede ve ülkeler içinde ayrışma ile bölünmenin yaşanması." değerlendirmesinde bulundu.

- ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması

Abdulmehdi ayrıca ABD'nin Irak'taki güçlerinin ülkeden çıkarılması için meclisteki bazı Şii grupların harekete geçebileceğine yönelik iddialara ilişkin, "mecliste siyasi grubu bulunan hiçbir yapının böyle bir çalışma içerisinde olmadığını" söylemekle yetindi.

Irak Başbakanı, İran ile ABD arasındaki krizde ülkesinin ara bulucu konumunda olmadığına işaret ederek, "Ara buluculuk büyük bir kavramdır. Şu ana kadar ara bulucu konumunda değiliz. Ancak Irak, kasırga ve krizin ortasındadır. Herhangi bir tarafa karşı diğer taraftan yana olma gibi bir seçeneğimiz yok." ifadelerini kullandı.

- Türkiye ziyareti

Geçen hafta gerçekleştirdiği Ankara ziyaretine de değinen Abdulmehdi, "Türkiye'de temel konuları ele aldık. Başta güvenlik olmak üzere ekonomi ve su meselesini değerlendirdik. Bu konularla ilgili gelişmeleri, kurulan komiteler aracılığıyla takip edeceğiz." diye konuştu. .

Abdulmehdi son olarak yarın Kuveyt'i ziyaret edeceği bilgisini verdi .

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Anahtar Kelimeler:
ABD Adil Abdülmehdi ırak İRAN

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