Irak Kürt Bölgesi Yönetiminde LGBTQ Bireyler Tehdit Altında

Irak'ta LGBTQ bireylerin içinde bulunduğu kötü durum, geçen hafta Süleymaniye'deki Kürt güvenlik güçlerinin, eşcinsel birkaç erkeği tutukladığının öne sürülmesiyle yeniden gündeme geldi. Hükümet, operasyonun daha çok fuhuşu engelleme amaçlı olduğunu söyleyerek, eşcinselleri hedef aldığını yalanladı.

VOA’e bilgi veren LGBTQ topluluğu üyeleri, 1 Nisan'da en az sekiz eşcinsel erkeğin tutuklanmasının, özellikle güvenlik güçlerinin erkekleri fiziksel muayeneye zorlamaya çalıştığının bildirilmesi sonrası, korku yarattığını söyledi.

LGBTQ topluluğunun aktivist bir üyesi olan Zhyar Ali, kendisini Kürt toplumunun bir parçası gibi hissetmediğini söyledi ve "Kürdistan'da LGBTQ topluluğuna karşı çok fazla ayrımcılık var. Size yer olmadığını düşünüyorsunuz. Maalesef LGBTQ üyelerinin çoğu ülkeyi terk edecek seviyeye ulaştı" dedi.

Zhyar Ali, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Süleymaniye şehrinde yaşıyor. Ancak "Kürdistan'ın kültür başkenti" lakaplı bu şehirde hala bariz ayrımcılık işaretleri var.