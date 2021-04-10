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Irak Kürt Bölgesi Yönetiminde LGBTQ Bireyler Tehdit Altında

10.04.2021 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak'ta LGBTQ bireylerin içinde bulunduğu kötü durum, geçen hafta Süleymaniye'deki Kürt güvenlik güçlerinin, eşcinsel birkaç erkeği tutukladığının öne sürülmesiyle yeniden gündeme geld

Irak Kürt Bölgesi Yönetiminde LGBTQ Bireyler Tehdit Altında

Irak'ta LGBTQ bireylerin içinde bulunduğu kötü durum, geçen hafta Süleymaniye'deki Kürt güvenlik güçlerinin, eşcinsel birkaç erkeği tutukladığının öne sürülmesiyle yeniden gündeme geldi. Hükümet, operasyonun daha çok fuhuşu engelleme amaçlı olduğunu söyleyerek, eşcinselleri hedef aldığını yalanladı.

VOA’e bilgi veren LGBTQ topluluğu üyeleri, 1 Nisan'da en az sekiz eşcinsel erkeğin tutuklanmasının, özellikle güvenlik güçlerinin erkekleri fiziksel muayeneye zorlamaya çalıştığının bildirilmesi sonrası, korku yarattığını söyledi.

LGBTQ topluluğunun aktivist bir üyesi olan Zhyar Ali, kendisini Kürt toplumunun bir parçası gibi hissetmediğini söyledi ve "Kürdistan'da LGBTQ topluluğuna karşı çok fazla ayrımcılık var. Size yer olmadığını düşünüyorsunuz. Maalesef LGBTQ üyelerinin çoğu ülkeyi terk edecek seviyeye ulaştı" dedi.

Zhyar Ali, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Süleymaniye şehrinde yaşıyor. Ancak "Kürdistan'ın kültür başkenti" lakaplı bu şehirde hala bariz ayrımcılık işaretleri var.

Hükümet fuhuşu hedeflediğini söylemeden önce, yerel Kürt medyası, operasyonu yöneten Pshtiwan Bahadin'in baskının "ahlaksızlığa karşı yapıldığını ve bazı LGBTQ şüphelilerini hedef aldığını" söylediğini bildirdi.

3 Nisan'da ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu bir Twitter mesajı paylaşarak, Kürt kentindeki olayı "endişeyle" izlediğini kaydetti.

LGBTQ topluluğu üyeleri, Ortadoğu'da yaygın ayrımcılık olduğunu bildiriyor. Terör örgütü IŞİD, Irak ve Suriye'deki acımasız yönetimi sırasında, üyelerinin eşcinsel erkekleri çatılardan atarak öldürdüklerini gösteren videolar yayınladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın geçen hafta yayınladığı yıllık insan hakları raporuna göre, Irak'ta LGBTQ topluluğu ülke çapında tehditlerle karşılaşmaya devam ediyor. Rapor, Irak hükümetini "saldırganları tespit etmede, tutuklamada veya kovuşturmada başarısız olmakla ve hedef olan kişileri koruyamamakla itham etti.

Bağdat'ın Sadr Şehri’nde geçen yıl, genç bir eşcinsel öldürüldü. Irak Dışişleri Bakanlığı, AB misyonunun başkent Bağdat’taki karargahında LGBTQ sembolü olan gökkuşağı bayrağını göndere çektiğinde, AB misyonunu ülkenin "normları ve değerlerini" hiçe saydığı için kınadı.

Uzmanlar, Irak'taki LGBTQ topluluğunun karşı karşıya olduğu sorunun merkezinde yasal bir boşluk olduğunu söylüyor.

Iraklı insan hakları avukatı Asrin Jamal, "Ne Irak yasaları ne de (Kürt) bölgesinin yasa değişiklikleri, LGBTQ topluluğu için herhangi bir tanım sundu" dedi.

Dağlık kuzey kenti Süleymaniye’de ise Ali için hayat günlük mücadele şeklinde sürüyor. Ali, "Her gün evimden dışarı çıktığımda, hayatımın son günü olabileceğinden korkuyorum" diyor.

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