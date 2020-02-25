Irak Kürt Bölgesinde Corona Alarmı 

Irak Sağlık Bakanlığı, Kerkük kentinde dört kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edildiğini duyurdu. Bakanlık aynı aileden olan dört kişinin bir süre önce İran’dan döndüklerine dikkat çekerek ailenin kentte bir hastanede karantina altına alındığı duyurdu.

Bu gelişmenin ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi de bir dizi tedbir aldı. Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında toplanan IKBY Bakanlar Kurulu alınacak önlemleri görüştü. Toplantıda Sağlık Bakanı Saman Berzenci, konu hakkında hazırladığı raporu sundu.

Başbakan Mesrur Barzani halkın sağlığı ve güvenliği için her türlü tedbirin alınacağını ifade etti. Toplantıda koronavirüse karşı alınan tedbirlerin bazıları şöyle:

“-Basın-yayın organları aracılığıyla kamuoyu günlük olarak doğru bilgilendirilecek ve alınacak tedbirler sıralanacak.

“-26 Şubat 2020 tarihinden itibaren tüm ilk, orta, lise ve yüksek okullarda 10 Mart 2020 tarihine kadar eğitime ara verilecek. Özel üniversitelerde ise bu süre 29 Şubat-10 Mart 2020 tarihlerini kapsayacak. Daha sonra 11 ile 23 Mart tarihleri arasında bahar tatili başlayacak eğitim-öğretime 24 Mart 2020’de başlanacak.

“-IKBY’ye, Irak’ın diğer kentlerinden yapılan ziyaretler kısıtlandırılacak, gelen turistler gerekli sağlık işlemlerinden geçtikten sonra alınacak.”

“-IKBY içerisindeki pazarlarda fiyatların arttırılmasına ve ürünlerin kar amaçlı depolanmasına hiçbir şekilde izin verilmeyecek, gelen ürünler de kontrolden geçirilecek.”

