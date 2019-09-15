HABER

Irak Kuveyt'ten elektrik ithal edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 17:35 | Son Güncelleme

Irak Kuveyt'ten elektrik ithal edecek

BAĞDAT (AA) - Irak Elektrik Bakanlığı, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) bünyesindeki Körfez Bağlantı Komitesi (GCCIA) ile elektriğin ithal edilmesi için anlaşma imzalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tamamını komitenin üstleneceği 2 elektrik hattının 80 kilometresi Irak'ta, 220 kilometresi de Kuveyt sınırları içinde inşa edilecek." ifadeleri kullanıldı.

İlk etapta Irak'ın saatte 500 megavat elektrik ithal edeceğine yer verilen açıklamada, elektrik hatlarının 2020'nin yaz aylarından önce bitirilmesinin planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, anlaşmanın 2'nci aşamasında da yine komite tarafından KİK üye ülkeleri, Irak ve Avrupa arasında bir elektrik hattının inşa edileceği aktarıldı.

Sıklıkla yaşanan elektrik kesintisinin önüne geçilebilmesi için Irak'ın saatte 23 bin megavat elektriğe ihtiyacı var, ancak şu anda Bağdat yönetimi 18 megavatlık bir üretim gerçekleştirebiliyor.

Olay adam The Sun'a haber olduOlay adam The Sun'a haber oldu
Brüksel'de Çizgi Roman FestivaliBrüksel'de Çizgi Roman Festivali
Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Şen koroda şarkı söylediEski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Şen koroda şarkı söyledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak Irak Elektrik Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Dünya bunu konuşuyor! Peş peşe açıklamalar geldi

Dünya bunu konuşuyor! Peş peşe açıklamalar geldi

İstanbul'da çatışma! Yaralılar var

İstanbul'da çatışma! Yaralılar var

Bakan Pekcan'dan Volkswagen açıklaması

Bakan Pekcan'dan Volkswagen açıklaması

Oturduğu yerden dans etti, olay oldu!

Oturduğu yerden dans etti, olay oldu!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Bu vahşetin cezası belli oldu

Bu vahşetin cezası belli oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Kanlı infaz! Sokak ortasında dehşet saçtı

Kanlı infaz! Sokak ortasında dehşet saçtı

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gezgin Fatih Koparan'a dükkanının önünde sopalı saldırı

Ünlü gezgine sopalı saldırı

Korku dolu anlar! Boş araziye indi

Korku dolu anlar! Boş araziye indi

'Drift' kovalamacası çok acı bitti! 2 çocuk hayatını kaybetti

'Drift' kovalamacası çok acı bitti! 2 çocuk hayatını kaybetti

İBB'de işten çıkarılan işçilerin başlattığı eylemde 18'inci güne girildi

Böyle seslendiler: Ey İmamoğlu!..

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Diyarbakır Anneleri' açıklaması

'Diyarbakır Anneleri' açıklaması

FETÖ'nün 'mahrem abisi' yakalanınca polise zor anlar yaşattı

Kritik isim böyle yakalandı! Polise zor anlar yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.