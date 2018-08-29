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Irak Kuzeyi Gara bölgesindeki hava harekatında, saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen silahlı en az dokuz terörist etkisiz hale getirildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 21:08 | Son Güncelleme

Irak Kuzeyi Gara bölgesindeki hava harekatında, saldırı hazırlığı içinde olduğu tespit edilen silahlı en az dokuz terörist etkisiz hale getirildi.


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