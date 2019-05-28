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Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 10:08 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak’ın Hakurk bölgesine karadan ve havadan operasyon başlatıldığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe Operasyon Planı çerçevesinde, 27 Mayıs 2019 öğleden sonra Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarını müteakip saat 20.00’de Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarımızla bir harekât başlatılmıştır.

Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak’ın Hakurk bölgesine karadan ve havadan operasyon başlatıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe Operasyon Planı çerçevesinde, 27 Mayıs 2019 öğleden sonra Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarını müteakip saat 20.00’de Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarımızla bir harekât başlatılmıştır. Operasyon ATAK helikopterlerimizin de desteğinde planlandığı şekilde devam etmektedir.
Bu harekât ile Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amaçlanmaktadır" denildi.

Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon

Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon

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