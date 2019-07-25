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Irak kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 17:07 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Metine bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Metine bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi."
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