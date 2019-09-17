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Irak kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 09:24 | Son Güncelleme

Irak kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile bölücü terör örgütü PKK’ya ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

DHA-Güvenlik - Türkiye-Ankara - ANKARA, (DHA)

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